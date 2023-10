Der neue US-Hoffnungsträger Ben Shelton hat beim ATP-Turnier in Tokio den ersten Titel seiner Karriere gewonnen. Der 21-Jährige gewann das Finale gegen Aslan Karazew mit 7:5, 6:1 und rückt damit in der Tennis-Weltrangliste ein gutes Stück näher an die Top Ten heran. Im neuen Ranking am Montag ist er die neue Nummer 14.

Ben Shelton stammt aus einer tennisbegeisterten Familie. Sein Vater Bryan Shelton, selbst einst in den Top 60 der Weltrangliste vertreten, ist aktuell auch Trainer des Linkshänders. In diesem Jahr machte Ben Shelton erstmals auf sich aufmerksam, bei den US Open unterlag er erst im Halbfinale dem Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

In dieser Woche spielt Ben Shelton beim ATP-Turnier in Wien, wo er in der ersten Runde auf den an Nummer zwei gesetzten Italiener Jannik Sinner trifft. Auch Alexander Zverev, Nummer fünf der Setzliste, schlägt in Wien auf, sein erster Gegner ist der Österreicher Sebastian Ofner.