Der US-amerikanische Tennisprofi Jenson Brooksby ist wegen verpasster Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Wie der 22-Jährige am Donnerstag auf Instagram mitteilte, akzeptiere er eine vorläufige Sperre. Dies sei aber "kein Eingeständnis, dass ich etwas falsch gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe diesen Vorwurf zurückgewiesen und warte auf ein Schlichtungsverfahren vor einem unabhängigen Gericht", schrieb Brooksby.

Der Nummer 101 der Welt wird vorgeworfen, gegen die Meldeauflagen (whereabouts) verstoßen zu haben. Spielerinnen und Spieler sind verpflichtet, den Anti-Doping-Stellen ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Verstoßen Athleten dreimal innerhalb von 18 Monaten gegen diese Meldeauflagen für unangemeldete Dopingtests, hat dies eine Sperre zur Folge.

Unter Berufung auf einen der angeblich versäumten Tests sagte Brooksby, er sei zu diesem Zeitpunkt in dem Hotel gewesen, in dem er angegeben hatte zu sein. "Ich freue mich darauf, einem unabhängigen Schiedsrichtergremium alle Beweise vorzulegen und zu erklären, was passiert ist", schrieb er und fügte hinzu, dass er sich auf die Rückkehr zur Tour freue.