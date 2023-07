Vorjahresfinalist Nick Kyrgios kann beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht an den Start gehen.

Vorjahresfinalist Nick Kyrgios kann beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht an den Start gehen. Die Organisatoren teilten am Sonntagabend mit, dass der Australier an einer Handgelenksverletzung laboriert. Der 28-Jährige hatte im vergangenen Jahr das Endspiel beim berühmtesten Rasenturnier der Welt in vier Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic verloren.

"Ich bin wirklich traurig, dass ich mich dieses Jahr von Wimbledon zurückziehen muss", schrieb Kyrgios auf Instagram.