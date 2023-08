Der frühere Turniersieger Stan Wawrinka hat als ältester Profi seit 31 Jahren ein Match bei den US Open gewonnen. Der 38 Jahre alte Schweizer, der 2016 in New York triumphieren konnte, gewann sein Erstrundenduell gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:6 (7:5), 6:2, 6:4. Älter als Wawrinka bei einem Erfolg war in Flushing Meadows zuletzt Jimmy Connors (damals 40) im Jahr 1992 gewesen.

"Ich weiß, wo ich im Moment stehe. Ich weiß, dass ich einige wirklich gute Spieler schlagen kann", sagte Wawrinka zufrieden. Er versuche nicht ständig, sein Leistungsvermögen mit dem früherer Tage zu vergleichen. "Ich kann wirklich konkurrenzfähig sein. Ich bewege mich gut", fügte "Stan the Man" an, der nun auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry trifft.