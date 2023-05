Alexander Zverev hat in der Tennis-Weltrangliste wieder die Position als deutsche Nummer eins übernommen.

Einen Tag vor seinem Auftaktmatch bei den French Open in Paris hat Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste wieder die Position als deutsche Nummer eins übernommen. Jan-Lennard Struff fiel um zwei Plätze zurück und damit hinter den Olympiasieger aus Hamburg, der Rang 27 durch seine Halbfinalteilnahme in Genf hielt. Struff ist 28.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Warsteiner Zverev von dessen angestammten Platz als deutscher Spitzenspieler verdrängt. In zwei Wochen, wenn die nächste Weltrangliste veröffentlicht wird, könnten beide wieder die Plätze tauschen: Zverev hat nach seinem Halbfinale im vergangenen Jahr viele Punkte zu verteidigen, Struff hatte 2022 in Roland Garros gefehlt.

Zverev trifft in seinem Auftaktmatch am Dienstag auf den Südafrikaner Lloyd Harris, die Nummer 294 im Ranking. 2022 war der 26-Jährige im Halbfinale gegen den späteren Sieger Rafael Nadal umgeknickt und anschließend monatelang ausgefallen. Nach seinem Comeback zu Beginn des Jahres wartet Zverev noch auf seine erste Finalteilnahme.