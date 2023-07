Ganz wie der Papa: Leo Borg, Sohn der schwedischen Tennis-Ikone Björn Borg, hat seinen ersten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. Der 20-Jährige bezwang bei seinem Heimspiel in Bastad in der ersten Runde Landsmann Elias Ymer mit 7:6 (7:5), 6:3. In der zweiten Runde trifft er nun auf den Argentinier Federico Coria.

Leo Borg tritt in große Fußstapfen: Vater Björn gewann während seiner aktiven Laufbahn insgesamt 66 Einzeltitel, darunter elf Grand Slams. Allein Ende der 70er-Jahre setzte er sich fünfmal in Serie auf dem "heiligen Rasen" in Wimbledon durch. Insgesamt verbrachte Björn Borg 109 Wochen als Nummer eins der Weltrangliste.