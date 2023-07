Tatjana Maria ist in Wimbledon bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 35-Jährige unterlag Sorana Cirstea aus Rumänien mit 1:6, 6:2, 3:6.

Im Vorjahr überraschend im Halbfinale, diesmal gleich draußen: Tatjana Maria ist bei den 136. All England Championships in Wimbledon bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 35-Jährige unterlag der zwei Jahre jüngeren Rumänin Sorana Cirstea, die sie 2022 in der zweiten Runde noch in drei Sätzen besiegt hatte, 1:6, 6:2, 3:6.

Im fünfte Duell mit der Nummer 37 der Weltrangliste lag die im WTA-Ranking auf Platz 62 geführte Maria schnell 1:5 zurück, nach einer knapp einstündigen Regenpause war auch der erste Satz weg. Nach einer zweiten Regen-Unterbrechung spielte sie stabiler, dann dominierte wieder die deutlich aktivere Rumänin. Nach 1:37 Stunden Spielzeit verwandelte Cirstea ihren ersten Matchball.