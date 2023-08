Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki ist erfolgreich auf die Grand-Slam-Bühne zurückgekehrt und hat die zweite Runde der US Open in New York erreicht. Die 33 Jahre alte Dänin, die für das Majorturnier eine Wild Card erhalten hatte, besiegte die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa am späten Montagabend (Ortszeit) nach souveräner Vorstellung 6:3, 6:2.

"Es fühlt sich unglaublich an, ich war sehr nervös. Es ist ein besonderer Moment für mich und meine Familie", sagte Wozniacki, die zuletzt 2019 in New York aufgeschlagen hatte.

Wozniacki hatte erst Anfang August nach mehr als dreieinhalb Jahren Wettkampfpause ihr Comeback auf der Tour gefeiert, sie hatte sich eine Auszeit genommen, um eine Familie zu gründen. "Es fühlt sich toll an, dass sie mit mir reisen", sagte Wozniacki über ihre beiden Kinder Olivia und James.

In Flushing Meadows, wo sie 2009 und 2014 im Endspiel stand, trifft sie in der zweiten Runde auf die Weltranglistenelfte Petra Kvitova aus Tschechien.

Wozniacki hat bislang 30 Turniere gewonnen, darunter die Australian Open 2018. Insgesamt 71 Wochen stand sie auf Platz eins der Weltrangliste.