Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cleveland kein weiteres Selbstvertrauen für die US Open ab kommender Woche in New York sammeln können.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Cleveland kein weiteres Selbstvertrauen für die US Open ab kommender Woche in New York sammeln können. Zwei Wochen nach ihrer Halbfinal-Teilnahme in Prag verlor die 28-Jährige bei ihrer Generalprobe für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres gegen die zwölf Jahre jüngere Mirra Andrejewa 0:6, 6:3, 5:7 und schied in der ersten Runde aus.

Als zweite deutsche Spielerin ist Tatjana Maria ( Bad Saulgau) in Ohio im Hauptfeld vertreten. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft in ihrem Auftaktmatch auf die aus Russland stammende Französin Warwara Gratschewa.