Alexander Zverev ist mit einem lockeren Sieg in die Generalprobe für die French Open in Paris (ab 28. Mai) gestartet. Der 26-Jährige zog beim Vorbereitungsturnier in Genf durch ein 6:2, 6:3 gegen den Amerikaner Christopher Eubanks ins Viertelfinale ein. Dort trifft er auf den Italiener Marco Cecchinato oder Yibing Wu aus China.

Der zuletzt formschwache Zverev, der am Genfer See 2019 den Titel geholt hatte, hatte für das Turnier eine Wildcard angenommen. In der ersten Runde erhielt er ein Freilos.

Auch vor vier Jahren war Zverev nach einer enttäuschenden Sandplatzsaison in Genf angetreten und hatte nach mehreren engen Matches den Titel geholt. Später überzeugte er auch in Paris und schied dort erst im Viertelfinale gegen den Serben Novak Djokovic aus.