Bayern Münchens lange verletzter Kapitän Manuel Neuer hat sich bei der Teamvorstellung des Rekordmeisters "sehr optimistisch" gezeigt, einen Zeitpunkt seiner Rückkehr aber weiterhin offen gelassen. "Mir geht es sehr gut. Ich arbeite hart an meinem Comeback und hoffe, dass ich schnell wieder zurückkehren kann", sagte der 37-Jährige vor 45.000 Fans in der Allianz Arena.

Eingerahmt von Yann Sommer, Alexander Nübel und Sven Ulreich ergänzte der Nationaltorwart: "Ich habe klasse Vertreter, wir müssen uns keine Sorgen machen." Allerdings ist die Zukunft von Sommer und Nübel beim FC Bayern offen, beide stehen vor einem Abschied.

Neuer kann nach seinem im Dezember erlittenen Unterschenkel-Bruch nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainieren. Auch bei der Einheit am Sonntag fehlte er. Der DFB-Kapitän übt weiterhin individuell und wird am Montag nicht mit nach Asien fliegen.

Auf der am Montag startenden Reise nach Japan und Singapur (bis 3. August) fehlen zudem der angeschlagene Thomas Müller und Raphael Guerreiro, der sich am Samstag im Training einen Muskelbündelriss in der Wade zuzog. Auch Eric Maxim Choupo-Moting ( Knie) ist fraglich, Matthijs de Ligt ist zudem angeschlagen.

Geplant sind Testspiele gegen Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29. Juli) in Tokio sowie den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp am 2. August in Singapur. Tuchel will beim Trip "wenig Rücksicht auf Wetter und Zeitumstellung nehmen, damit wir genügend Kilometer in die Beine kriegen".