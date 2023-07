Bayern Münchens designierter Neuzugang Min-Jae Kim hat sich vom italienischen Fußballmeister SSC Neapel verabschiedet. "An meinen leidenschaftlichen Verein Neapel, Mister Spalletti, meine Teamkollegen, und vor allem an alle Neapel-Fans, ich möchte meinen Dank aussprechen", sagte der südkoreanische Innenverteidiger am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

"Egal, wo ich sein werde oder wohin ich gehe, ich werde mich an Neapel erinnern und euch anfeuern. Danke", sagte Kim weiter. Der 26 Jahre alte Nationalspieler wechselt von Neapel für die festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro nach München. Beim deutschen Rekordmeister beerbt der Innenverteidiger Lucas Hernandez, der für nahezu denselben Betrag zu Paris St. Germain transferiert wurde.

Bilder hatten Kim bereits in München gezeigt, wo er einen Fünfjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben soll.