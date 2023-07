Formel-1-Dominator Max Verstappen hat auch den Großen Preis von Ungarn gewonnen und mit seinem Red-Bull-Team einen Rekord aufgestellt. Durch den Triumph des Niederländers auf dem Hungaroring hat Red Bull nun zwölf Siege in Serie eingefahren und damit einen mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988.

Verstappen baute auf dem Hungaroring seine souveräne Führung in der Gesamtwertung auf stolze 110 Punkte aus, zudem stellte der 25-Jährige mit seinem siebten Sieg in Serie eine Bestmarke von Michael Schumacher ein - der Rekordweltmeister war 2004 in sieben Rennen hintereinander nicht zu schlagen.

"Wir hatten einen guten Start, das hat natürlich geholfen. Von da an konnte ich dann mein Rennen fahren. Das Auto war wirklich sehr, sehr schnell", sagte Verstappen: "Der zwölfte Sieg in Folge für das Team ist einfach unglaublich. Dieses Momentum wollen wir weiter aufrecht erhalten. So ein Tag wie heute ist einfach perfekt."

Hinter Verstappen landeten Lando Norris ( Großbritannien) im McLaren und Verstappens Teamkollege Sergio Perez ( Mexiko) auf den Plätzen zwei und drei. Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde im Haas 14., Polesetter Lewis Hamilton ( Großbritannien) belegte im Mercedes den vierten Rang.