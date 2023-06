Titelverteidiger USA ist zum Auftakt des Gold Cups nur knapp einer seltenen Niederlage entgangen. Die Mannschaft von Interimstrainer B.J. Callaghan holte gegen Jamaika ein 1:1 (0:1), der eingewechselte Brandon Vazquez (88.) glich in Chicago erst in der Schlussphase aus. Die USA treten beim Gold Cup ohne ihre in Europa aktiven Stars wie Giovanni Reyna ( Borussia Dortmund), Christian Pulisic ( FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) an.

Jamaika war durch Damion Lowe (13.) früh in Führung gegangen und vergab dann die große Chance auf ein zweites Tor: Der frühere Leverkusener Leon Bailey vergab einen Foulelfmeter (29.).

Vazquez vom FC Cincinnati aus der amerikanischen MLS verhinderte mit seinem Treffer dann die erst zweite Gruppen-Niederlage für das US-Team in der Geschichte des Gold Cups seit 1991 - und sicherte zudem einen wichtigen Punkt gegen den stärksten Kontrahenten in Gruppe A. Weitere Gegner sind die karibischen Inselstaaten Trinidad und Tobago sowie St. Kitts und Nevis.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die USA gewannen seither sieben Mal und könnten in diesem Sommer mit dem Rekordsieger gleichziehen: Mexiko hat den Gold Cup bislang achtmal gewonnen. In Gruppe B trifft El Tri auf Haiti, Honduras und Gaststarter Katar.