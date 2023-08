Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Ernüchterung auf den bevorstehenden Wechsel von Kapitän Wataru Endo zum FC Liverpool reagiert. Grundsätzlich sei er "nicht begeistert", sagte der 41-Jährige am Donnerstag: "Wataru ist für uns sportlich als auch menschlich ein enorm wichtiger Spieler."

Am Mittwoch hatten Medien erstmals über das Interesse von Liverpool am 30 Jahre alten Japaner berichtet. Hoeneß bestätigte am Donnerstag, dass Endo vom VfB "für Gespräche und den Medizincheck" freigestellt wurde. Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp zahlt dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro plus Boni an den VfB.

"Das wirtschaftliche Paket ist aus Vereinssicht gut", betonte Hoeneß. Grundsätzlich wolle Hoeneß trotz der großen Lücke, die Endo hinterlässt, "nicht das Lamentieren anfangen. Wir bedauern es, weil er uns sportlich fehlen wird, aber trauen uns auch zu das zu kompensieren."

Der Fokus müsse nun auf dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) liegen. "Wir müssen das ohne Wataru schaffen, wir haben genug Kraft und Power im Kader", sagte Hoeneß. Verteidiger Waldemar Anton wird die Mannschaft zunächst als Kapitän anführen, zudem werde man "mit Hochdruck daran arbeiten, zum Ende der Transferperiode gut aufgestellt zu sein".