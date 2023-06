Rudi Völler hat ein flammendes Plädoyer für Hansi Flick gehalten und die Jobgarantie für den Bundestrainer erneuert. "Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben", sagte der DFB-Direktor auf die Frage, ob der 58-Jährige bei einer weiteren Enttäuschung am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien im Amt bleiben werde.

Auch, dass Flick wie einst beim FC Bayern von sich aus hinwerfen könnte, schloss Völler aus. "Ja, natürlich", sagte er auf eine entsprechende Frage am Sonntag auf dem Frankfurter DFB-Campus und nannte Flick gleich viermal einen "absoluten Top-Trainer".

Wichtig sei: "Der Plan ist da", betonte Völler mit Blick auf die Heim-EM und sagte über die Spieler: "Alle ziehen mit, alle wollen." Völler versprach: "Es wird besser werden. Teamspirit und Leidenschaft - daran fehlt's ja nicht."

Flick trage zwar schwer an der Hypothek der verkorksten WM in Katar. Auch fühle sich die Kritik "manchmal ein bisschen ungerecht an. Aber das ist das Schicksal eines Trainers, da muss man auch ein bisschen was aushalten können - das kann der Hansi."

Nationalspieler Robin Gosens bestätigte, die Mannschaft werde von Flick "absolut super eingestellt. Und er stellt sich vor uns, das macht er super." Jetzt sei es an den Profis, ihn "mit Ergebnissen zu entlasten".