Trainer Steffen Baumgart hat nach dem 3:1 (1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung mit dem 1. FC Köln im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Osnabrück die Terminierung dieser Erstrundenbegegnung kritisiert. "Montagsspiele sind doch eigentlich abgeschafft, zumindest in der Bundesliga", sagte der 51-Jährige Coach sichtlich erbost.

Die Rheinländer sehen sich benachteiligt, weil Vizemeister Borussia Dortmund, am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erster Kölner Gegner in der Bundesliga, im DFB-Pokal seine Auftaktpartie bereits am Samstag vergangener Woche absolvieren konnte. Baumgart: "Das sind zwei Tage weniger Vorbereitung für uns."