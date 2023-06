Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf den Ärger um die Abstellungen von Meister Bayern München reagiert und drei Spielerinnen für die Frauenfußball-Nationalmannschaft nachnominiert. Janina Minge ( SC Freiburg), Carlotta Wamser ( Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) gehören beim ersten WM-Vorbereitungslehrgang vom 20. Juni bis 28. Juni in Herzogenaurach sowie beim Länderspiel am 24. Juni (18.15 Uhr/ZDF) in Offenbach gegen Vietnam zum Aufgebot.

"Wir haben uns dazu entschieden, drei Spielerinnen nachzunominieren, um auf einen größeren Pool an Spielerinnen zurückgreifen zu können", sagte Voss-Tecklenburg: "Denn in den ersten Tagen fehlen uns fünf Spielerinnen des FC Bayern München. Zudem wollen wir auch auf die Belastung der Wolfsburgerinnen in den vergangenen Wochen entsprechend Rücksicht nehmen."

Die Bayern-Spielerinnen werden erst am 23. Juni zur DFB-Auswahl stoßen - was zuletzt für Ärger gesorgt hatte. "Vor allem für die Spielerinnen ist es eine schwierige Situation", hatte Voss-Tecklenburg bei der Nominierung gesagt: "Unsere Vorbereitung bringt das durcheinander. Das schränkt uns als Team ein."

Die Bayern ließen die Kritik nicht gelten und verwiesen auf die Vorgaben des Weltverbands FIFA und der europäischen Klubvereinigung ECA. "Diese neue Entscheidung, die Nationalspielerinnen des FC Bayern erst vom 23. Juni an für den DFB abzustellen, haben wir im Kern aus Rücksicht auf ihre Gesundheit getroffen", ließ der Klub den SID wissen: "Das Abstellungsdatum 23. Juni ist eine Empfehlung von FIFA und ECA."