Torhüter Manuel Neuer wird den Bundesliga-Saisonstart beim deutschen Fußball-Meister Bayern München sehr wahrscheinlich verpassen. "Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch", sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee: "Immerhin ist das Manuel Neuer."

Der 37-Jährige werde "weiter ein individuelles Programm" absolvieren, sagte Tuchel, daher werde der Nationaltorhüter auch nicht mit auf die Asienreise des Vereins (24. Juli bis 3. August) gehen. "Er wird pendeln zwischen individuellem Athletik- und individuellem Torwarttraining. Der Plan ist, dass er nicht mit nach Asien fährt, sondern danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Tuchel.

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die Saison, ein Einsatz dabei oder im Supercup gegen RB Leipzig sechs Tage zuvor erscheine "zu ambitioniert", betonte Tuchel. Neuer hatte sich im Dezember bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und fällt seitdem aus. Er ist allerdings schon seit Wochen zurück im torwartspezifischen Training.