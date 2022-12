© IMAGO/Action Plus



Marquinhos (Brasilien)

Die Offensive gewinnt Spiele, doch Turniere gewinnt die Defensive. So abgedroschen die Floskel klingen mag, so eindrucksvoll stellt Innenverteidiger Marquinhos die brasilianischen WM-Ansprüche unter Beweis. Der PSG-Mann ist derart wichtig für die Selecao, dass er gegen Kamerun geschont wurde und erst in der zweiten Halbzeit als Linksverteidiger aushelfen musste.