Zäsur Attentat Ein schlimmer Vorfall überschattet allerdings das sportlich so erfolgreiche Jahr. Bei einem Turnier in Hamburg sticht ein psychisch verwirrter Graf-Fan der größten Konkurrentin Seles mit einem Messer in den Rücken. Erst zwei Jahre später erholt sich Seles von dem Schock und kehrte auf die Tour zurück.