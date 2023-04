© SID



Immer weiter! Durch den Ausgleich in der Nachspielzeit wurde der FC Bayern im Saisonfinale 2001 in Hamburg noch Deutscher Meister. Oliver Kahns Freude kennt keine Grenzen, er reißt die Eckfahne aus dem Boden und jubelt. 2009 imitiert Manuel Neuer Kahns Jubel nach einem Sieg von Schalke 04 in der Münchener Allianz-Arena.