Mit seinem roten Fischerhut war Marco Rose der Hingucker bei der Pokal-Party von RB Leipzig. An Steffen Baumgarts ikonische Schiebermütze reiche die knallige Kopfbedeckung laut Aussage des Trainers jedoch nicht heran. "Baumis Mütze wird immer die Nummer eins bleiben. Ich glaube, das ist jedem klar. Die ist Kult", sagte der Coach des DFB-Pokalsiegers bei der großen Feier am Sonntag in Leipzig.

Nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Endspiel von Berlin erschienen Rose und andere Mitarbeiter des Vereins mit dem "Bucket Hat" zum Eintrag ins Goldene Buch im Neuen Rathaus der Messestadt. "Die hier steht uns allen ganz gut. Deswegen hatten sie am Ende auch alle auf", sagte Rose und scherzte: "Trendsetter, der Trainer. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie geschenkt bekommen habe."

Baumgart, Coach des 1. FC Köln und ein Freund von Rose, trägt seit geraumer Zeit an der Seitenlinie eine graue Schiebermütze, die er einst gar an Nationaltorwart Manuel Neuer vom FC Bayern verschenkte.