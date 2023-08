Trainer Thomas Tuchel rechnet mit einer Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern "in den nächsten Wochen".

Trainer Thomas Tuchel rechnet mit einer Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern "in den nächsten Wochen". Der Eingriff, dem sich der 37-Jährige am 30. Juli unterzogen habe, um Metall aus seinem rechten Unterschenkel zu entfernen, "wirkt sehr positiv", berichtete er. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" Neuers habe sich dadurch "deutlich verkürzt, die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend".

Unabhängig von Neuers Genesungsprozess sind die Münchner weiter auf der Suche nach einem Torhüter. "Wir wollen auf hohem Niveau konkurrenzfähig sein", sagte Tuchel. Mit Sven Ulreich sei dies gegeben, betonte er, "aber nur mit Ulle können wir das nicht gewährleisten, deswegen versuchen wir, einen Torhüter zu verpflichten".

Die Bayern eröffnen die 60. Spielzeit der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Werder Bremen.