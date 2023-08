Fußball-Bundesligist Union Berlin ist bei seiner Transferoffensive für die Champions League ein Coup gelungen. Die Eisernen verkündeten am Dienstagabend die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Robin Gosens vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand.

"Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben."

Gosens (29) spielt erstmals in der Bundesliga und freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen."

Über die Laufzeit des Vertrags machten die Köpenicker zunächst keine Angaben, der Außenbahnspieler steigt mit einer kolportierten Ablösesumme von 13 Millionen Euro zu Unions Rekordzugang auf. Die Berliner sind nach dem vierten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison erstmals in der Königsklasse vertreten.

Der in Emmerich geborene Gosens spielte erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Für Deutschland bringt er es auf 16 Länderspiele (zwei Tore).