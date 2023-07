Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem zweiten Länderspiel auf der zehntägigen USA-Reise im Herbst wie erwartet auf Gold-Cup-Sieger Mexiko.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem zweiten Länderspiel auf der zehntägigen USA-Reise im Herbst wie erwartet auf Gold-Cup-Sieger Mexiko. Das Spiel am 17. Oktober (20.00 Uhr Ortszeit/2.00 Uhr MEZ) findet nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Philadelphia statt.

Am 14. Oktober (15.00 Uhr Ortszeit/21.00 Uhr MEZ/RTL) trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick wie bereits bekannt in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut auf die USA. Beide Länder richten 2026 zusammen mit Kanada die WM aus.

Das Duell mit Mexiko ist das erste seit dem Aufeinandertreffen im Auftaktspiel der Gruppe F bei der WM 2018 in Russland, das der damals amtierende Weltmeister 0:1 verlor. Das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia ist eines der 16 Stadien der kommenden Endrunde.

An der Reise inmitten der Saison mit Liga- und Europacupspielen entzündete sich bereits Kritik. Er verstehe die Tour nicht, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und fragte: "Was wollen wir denn in den USA zu diesem Zeitpunkt?" DFB-Direktor Rudi Völler hält es dagegen für "wichtig, mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft auch vor Ort präsent zu sein".

Vor dem Trip beginnt die Saison mit dem Höhepunkt der EM im eigenen Land 2024 im September mit zwei Heimspielen. Das Duell mit dem viermaligen Asienmeister Japan, zuletzt Auftaktgegner bei der WM in Katar (1:2), findet am 9. September (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg statt. Drei Tage später (21.00 Uhr) ist Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund der nächste Gegner.