Die Horrorserie geht auch kurz vor Weihnachten weiter: Die Detroit Pistons haben erneut verloren und damit den schmachvollen NBA-Negativrekord eingestellt. Das Team aus Michigan unterlag in der Nacht zu Sonntag bei den Brooklyn Nets mit 115:126 - es war die 26. Niederlage der Pistons hintereinander.

Nur die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) stellten in der NBA-Geschichte eine ebenso schlimme Negativserie auf. Detroit, das 1989, 1990 und 2004 den NBA-Titel gewann, hat seit dem 28. Oktober nicht mehr gewonnen.

"Verlieren ist in dieser Liga furchtbar", sagte Pistons-Headcoach Monty Williams und ergänzte: "Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie sie jeden Abend weiterkämpfen. Unsere Jungs wollen nicht Teil einer Pechsträhne sein, was auch immer. Aber jeden Tag kommen sie zurück und versuchen, ein Spiel zu gewinnen, mit Konzentration und Tatkraft."

Am Mittwoch tritt Detroit erneut gegen die Nets an, um den alleinigen Negativrekord abzuwenden. Auch zur längsten Niederlagenserie überhaupt ist es mittlerweile nicht mehr weit: Die Philadelphia 76ers kassierten einst am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 insgesamt 28 Pleiten am Stück.