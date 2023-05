Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers die "Splash Brothers" nicht in den Griff bekommen und das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei Meister Golden State Warriors in der Basketball-Profiliga NBA klar verloren. Nach dem 100:127 in San Francisco steht es in der Best-of-seven-Serie 1:1.

Die Warriors versenkten 21 Dreier, für elf sorgten Klay Thompson (8) und Superstar Stephen Curry (3), "Splash Brothers" genannt. Thompson war mit 30 Punkten auch der Topscorer des Abends, aufseiten der Lakers kam LeBron James auf 23 Zähler, Anthony Davis (11) und Nationalmannschaftskapitän Schröder (4) blieben unter ihren Möglichkeiten.

Golden State erzielte im zweiten Viertel 41 und im dritten 43 Punkte, vor dem Schlussabschnitt stand es 110:80, die Sache war praktisch gelaufen. "Als sie vor der Halbzeit diesen Lauf hatten, ist uns das Spiel irgendwie entglitten", sagte Davis. "Wir müssen Anpassungen für Spiel drei vornehmen", erklärte James. Weiter geht es am Samstag und am Montag mit zwei Spielen in L.A.