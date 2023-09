Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Tschechien souverän das Viertelfinale erreicht. Im letzten der drei Vorrundenspiele der Gruppe D gewann das Team von Bundestrainer Jendrick Speer am Dienstagabend gegen die Schweiz mit 15:5 und beendet die Gruppenphase ungeschlagen auf Platz eins vor Israel. In der Runde der letzten Acht wartet am Donnerstag Frankreich.

Nachdem Deutschland im zweiten von neun Innings bereits mit 5:0 führte, wachten die Eidgenossen7auf und verkürzten prompt auf 4:5. Davon ließen sich Eric Brenk und Co. nicht beirren und brachten am Ende einen ungefährdeten Sieg ins Ziel.