Regensburg (SID) - Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft spielt in Regensburg als Gastgeber beim Qualifikationsturnier um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft (World Baseball Classic). Sechs Mannschaften kämpfen vom 16. bis 21. September in der Armin-Wolf-Arena um zwei Tickets für die kommende Endrunde (8. bis 21. März 2023).

Regensburg wurde zum zweiten Mal nach 2012 als Austragungsstätte ausgewählt. Dort findet eines von zwei Qualifikationsturnieren statt - das andere wird in Panama ausgetragen. Die Gegner der deutschen Auswahl sind Großbritannien, Frankreich, Spanien, Tschechien und Südafrika, es wird im Modus Double Elimination gespielt.

Die World Baseball Classic (WBC) wurde durch die Major League Baseball (MLB) und die Spielergewerkschaft (MLBPA) ins Leben gerufen. Erstmals fand das Turnier 2006 statt, seit 2013 gilt es offiziell als Weltmeisterschaft.

Die Hauptrunde wird in Taiwan, Japan und den USA ausgespielt, der Titelgewinner in Miami gekürt.