Ein Buzzerbeater von Derrick White hat den Boston Celtics im Halbfinale der NBA-Play-offs das entscheidende Spiel sieben gegen Miami Heat ermöglicht. Mit der Schlusssirene traf der Guard im Kaseya Center von Miami für die Gäste zum 104:103-Endstand und sorgte damit für den 3:3-Ausgleich in der Serie. Miami vergab auch seinen dritten Matchball zum vorzeitigen Einzug ins Finale gegen die Denver Nuggets.

Die Entscheidung fällt nun in der Nacht zu Dienstag (2.30 Uhr MESZ), Rekordmeister Boston hat dann den Heimvorteil. Im dramatischen sechsten Spiel der Serie war Starspieler Jayson Tatum mit 31 Punkten bester Werfer bei den Celtics, für Miami gelangen Jimmy Butler (24) die meisten Zähler.

"Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Was auch immer es kostet. Wir standen mit dem Rücken zur Wand", sagte White: "Wir sind eine widerstandsfähige Gruppe. Wir reißen uns gegenseitig mit. Wir haben füreinander gekämpft." Dennoch sei die Arbeit "noch nicht getan".

Sollte sich Boston auch in Spiel sieben durchsetzen, hätten die Heat als erstes Team in der NBA-Geschichte einen 3:0-Vorsprung in einer Best-of-seven-Serie verspielt. Gesucht wird der Finalgegner der Nuggets um den zweimaligen MVP Nikola Jokic, die sich in ihrem Halbfinale ungefährdet mit 4:0 gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt hatten.