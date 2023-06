Tyreek Hill, Footballstar von den Miami Dolphins aus der US-Profiliga NFL und ziemlich flink auf den Beinen, wünscht sich ein Sprintduell. "Ich will Lionel Messi in Miami begrüßen. Jetzt haben wir hier zweimal die Nummer 10, aber ich möchte nur wissen, wer der Schnellste ist", sagte der Wide Receiver in einem selbstgedrehten Instagram-Video.

Der argentinische Weltmeister Messi hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass er seine Fußball-Karriere bei Inter Miami in den USA fortsetzen wird. Hill, wegen seiner enormen Schnelligkeit "Cheetah" ( Gepard) genannt, spielt seit dem Vorjahr in Florida für die Dolphins.

Messi (35) wäre in einem Rennen auf der Tartanbahn chancenlos. Hill ist die 100 m, wenn auch mit Rückenwind, bereits in 9,98 Sekunden gelaufen.