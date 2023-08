Der Streaminganbieter DAZN wird Dirk Nowitzkis Aufnahme in die Hall of Fame der NBA live übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird Dirk Nowitzkis Aufnahme in die Basketball Hall of Fame live übertragen. Wie DAZN mitteilte, soll die Zeremonie in Springfield/Massachusetts in der Nacht zu Sonntag (02.00 Uhr bis 04.30 Uhr) in kompletter Länge in der eigenen App zu sehen sein. Die Wiederholung des Events wird zudem auf den linearen Sendern DAZN 1 und 2 gezeigt.

Als erster deutscher Spieler überhaupt wird der 45 Jahre alte Nowitzki in die Naismith Memorial Ruhmeshalle aufgenommen. "Das ist ein ganz großer Moment", sagte der Rekordspieler der Dallas Mavericks: "In Deutschland gibt es nicht wirklich etwas wie eine Hall of Fame für Sportler, deswegen bin ich nicht damit aufgewachsen. Als ich dann in die USA gewechselt bin, habe ich verstanden, wie groß das ist."

Der gebürtige Würzburger ist einer von sechs ehemaligen Profis und Trainern, denen in diesem Jahr diese besondere Ehre zuteil wird. Nowitzki lief 21 Spielzeiten in der NBA für die Mavs auf und beendete seine Karriere 2019. Er ist der sechstbeste Punktesammler der Geschichte (31.560) und der erfolgreichste Scorer, der außerhalb der USA geboren wurde.