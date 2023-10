Die Seattle Seahawks haben in der Football-Profiliga NFL vor allem dank ihrer starken Defensive den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Die Seattle Seahawks haben in der Football-Profiliga NFL vor allem dank ihrer starken Defensive den dritten Sieg in Folge gefeiert. Bei den New York Giants ließ das Team aus dem Bundesstaat Washington keinen Touchdown des Gegners zu und gewann mit 24:3.

Bei dem ungefährdeten Auswärtserfolg ragte vor allem Seattles junger Cornerback Devon Witherspoon heraus, der unter anderem kurz vor der eigenen Endzone einen Pass von Giants-Quarterback Daniel Jones abfing und über 97 Yards zum Touchdown trug. Außerdem verbuchte der Rookie insgesamt sieben Tackles und seine ersten beiden Quarterback-Sacks in der NFL.

Durch den erneuten Erfolg stehen die Seahawks bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage. Die Giants verbuchen bei nur einem Sieg aus vier Spielen und einer erneut enttäuschenden Offensivleistung dagegen einen missglückten Saisonstart.