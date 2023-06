Die deutschen Teams sind erfolgreich in den zweiten Spieltag der European League of Football (ELF) gestartet.

Die deutschen Teams sind erfolgreich in den zweiten Spieltag der European League of Football (ELF) gestartet. Die Cologne Centurions, Stuttgart Surge und Frankfurt Galaxy fuhren am Samstagabend Siege ein. Für die Stuttgarter war es das erste Spiel der dritten ELF-Saison, Köln und Frankfurt hatten ihre jeweiligen Auftaktpartien in der Vorwoche verloren.

Die Surge gewann bei den Paris Musketeers 29:20 (6:14), das Kölner Team von Headcoach Christos Lambropoulos setzte sich bei den Prague Lions 23:14 (14:14) durch. Frankfurt schlug überforderte Fehervar Enthroners in Ungarn 48:13 (26:13). Insgesamt spielen 17 Franchises in drei Conferences um den Titel in dem kontinentalen Wettbewerb, acht davon kommen aus Deutschland.