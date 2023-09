Frankfurt Galaxy hat in den Play-offs der European League of Football nach einem Spielabbruch das Halbfinale erreicht.

Frankfurt Galaxy hat in den Play-offs der European League of Football (ELF) nach einem Spielabbruch das Halbfinale erreicht. Das Wildcard-Duell mit Berlin Thunder wurde am Samstag wegen zweier medizinischer Notfälle binnen einer Minute gut fünf Minuten vor Schluss beendet, Frankfurt führte zu diesem Zeitpunkt 20:3.

Zunächst führte der unabsichtliche Zusammenstoß eines Galaxy-Spielers mit einer Betreuerin der Berliner hinter der Seitenlinie zum Einsatz des Ärzteteams, dann kollabierte ein Thunder-Profi am Spielfeldrand. Beiden Betroffenen ging es nach Angaben der Berliner am Sonntagvormittag wieder besser.

"Es gibt Wichtigeres als den Sport – die Gesundheit", sagte ELF-Commissioner Patrick Esume nach den Vorfällen. Frankfurt trifft im Halbfinale auf Rhein Fire aus Düsseldorf oder die Vienna Vikings aus Österreich. Im zweiten Wildcard-Spiel kommt es am Sonntag zum Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart Surge und Panthers Breslau (14.15).