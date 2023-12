Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) setzen ihre Kooperation mit dem Hamburger SV fort und tragen auch in der kommenden Saison ein Heimspiel im Volksparkstadion aus. Das gab die ELF am Freitag bekannt. Am 14. Juli 2024 soll das zweite Heimspiel der Hamburger im großen Stadion steigen - der Gegner steht noch nicht fest.

"Das sind tolle Nachrichten. Das Volksparkstadion bietet eine perfekte Bühne für die ELF. Unser Sport hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er groß genug ist für die größten Stadien", sagte Liga-Commissioner Patrick Esume: "Ich denke, dass viele von den Fans wieder dabei sein werden, die das Spiel der Sea Devils gegen Rhein Fire im vergangenen Juni erlebt haben."

Im vergangenen Sommer waren die Sea Devils dem späteren Meister Rhein Fire aus Düsseldorf knapp mit 22:27 unterlegen gewesen. 32.500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie auf der Tribüne.