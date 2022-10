Die Munich Ravens, die in der nächsten Saison ihre Premiere in der ELF feiern, haben einen erfahrenen Headcoach verpflichtet.

Köln (SID) - Die Munich Ravens, die in der nächsten Saison ihre Premiere in der European League of Football (ELF) feiern, haben einen erfahrenen Headcoach verpflichtet. Der US-Amerikaner John Shoop wird als Cheftrainer der Münchner Franchise in ihrer Premierensaison agieren.

Der 53-Jährige war in der US-Profiliga NFL in zwölf Saisons unter anderem für die Carolina Panthers und Chicago Bears in verschiedenen Trainerpositionen tätig. In der abgelaufenen Saison arbeitete er für den Ligakonkurrenten Hamburg Sea Devils.