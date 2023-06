Die Munich Ravens haben bei ihrem Debüt in der European League of Football (ELF) eine Niederlage kassiert.

Die Munich Ravens haben bei ihrem Debüt in der European League of Football (ELF) eine Niederlage kassiert. Die Münchner verloren ihr erstes Spiel in der noch jungen Liga gegen den letztjährigen Halbfinalteilnehmer Raiders Tirol aus Österreich vor heimischem Publikum mit 38:59 (28:38).

Die Ravens sind eines von sechs neuen Teams in der ELF. Insgesamt spielen in der dritten Saison 17 Franchises um den Titel in dem europäischen Pendant zur US-Profiliga NFL, acht davon kommen aus Deutschland.

Bereits am Samstag hatten die Berlin Thunder mit 36:3 (14:3) bei den Fehervar Enthroners aus Ungarn gewonnen. Der Vorjahresfinalist Hamburg Sea Devils (25:34 bei den Panthers Wroclaw) und die Cologne Centurions (17:24 gegen die Paris Musketeers) mussten sich zum Start der neuen Saison hingegen geschlagen geben.