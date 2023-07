Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat sich offenbar einen neuen Vertrag in der NBA erarbeitet. Der 26-Jährige bleibt für zwei weitere Jahre bei Orlando Magic und läuft damit auch weiterhin an der Seite seines Bruders Franz Wagner (21) auf. Das berichtete ESPN am Samstagabend und berief sich dabei auf Wagners Agenten Jason Glushon.

Der neue Vertrag soll 16 Millionen Dollar wert sein und wäre damit deutlich besser dotiert als Wagners vorheriges Arbeitspapier in Orlando, das für zwei Jahre 3,6 Millionen einbrachte.

In der vergangenen NBA-Saison, in der Orlando die Play-offs klar verpasste, kam Wagner im Schnitt auf 10,5 Punkte und 4,5 Rebounds. Er steht im vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September). Die EM 2022, die Deutschland auf Rang drei abschloss, verpasste Wagner aufgrund einer Verletzung.