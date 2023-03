Hamburg (SID) - Patrick Esume, TV-Experte und Commissioner der European League of Football (ELF), macht den Fans der Sportart Hoffnung auf einen möglichen Wechsel zu RTL. "Ich habe ja nie gesagt, dass ich abgeneigt wäre. Ganz im Gegenteil", sagte Esume dem SID am Rande eines ELF-Termins in Hamburg.

Der Privatsender aus Köln ersetzt ab der Spielzeit 2023/24 den bisherigen Rechteinhaber ProSieben mit den Übertragungen im Free-TV. Der Vertrag läuft bis 2028. Daneben wird auch DAZN weiter Übertragungsrechte halten. RTL hatte zuletzt bereits bestätigt, dass die ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zum neuen Team rund um die Übertragungen aus der US-Profiliga gehören werden.

Die Spekulationen um Esume werden noch andauern. Wann es Klarheit gibt, ist offen. "Das ist eine gute Frage, die ich jetzt leider Gottes noch immer nicht beantworten kann", sagte der 49-Jährige: "Das sollte sich im Sommer, bevor die Saison beginnt, irgendwann klären." Das erste Regular-Season-Spiel der neuen NFL-Saison wird am 7. September ausgetragen.