Die European League of Football (ELF) expandiert weiter und bekommt mit Madrid zur Saison 2024 ihren 18. Standort. Das gab die Liga am Rande des Kickoff-Events für die diesjährige Spielzeit in Düsseldorf bekannt. Am 3. Juni startet die ELF mit 17 Teams aus neun Nationen in ihre dritte Saison.

"Wir sind stolz darauf, die Karte der European League of Football durch eine weitere europäische Metropole ergänzen zu können. Als Hauptstadt Spaniens ist Madrid ein sehr attraktiver Standort mit einer sportbegeisterten Bevölkerung", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Nach den Barcelona Dragons stellt Madrid die zweite spanische Franchise. Einen Namen gibt es noch nicht.

Spanien verfüge "über viele Spieler mit großem Potenzial und ich bin schon sehr gespannt, wie sie sich auf diesem Niveau präsentieren werden", so Commissioner Patrick Esume.