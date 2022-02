Los Angeles (SID) - Die ukrainischen NBA-Profis Alex Len und Swjatoslaw Mychailiuk haben in einem gemeinsamen Statement den Einmarsch Russlands in ihr Heimatland verurteilt. "Eine große Tragödie hat sich in unserer geliebten Heimat Ukraine ereignet", hieß es in der Erklärung, die die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten: "Wir verurteilen Krieg kategorisch."

Len von den Sacramento Kings und Mychailiuk von den Toronto Raptors betonten, dass die Ukraine "ein friedlicher souveräner Staat" sei, "der von Menschen bewohnt wird, die ihr eigenes Schicksal bestimmen wollen. Wir beten für unsere Familien, Freunde, Verwandten und alle Menschen, die sich auf dem Territorium der Ukraine befinden."

In dem Schreiben drückten die beiden zudem ihr Mitgefühl mit den Menschen vor Ort aus. "Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieses schrecklichen Krieges. Liebe Mitukrainer, haltet durch! Unsere Stärke liegt in der Einheit! Wir sind mit euch", schrieben Len und Mychailiuk, die beiden einzigen ukrainischen Spieler in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga.

Auch andere ukrainische Athletinnen und Athleten hatten sich bereits zu dem Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert, darunter der Fußballer Oleksandr Sintschenko vom englischen Meister Manchester City und die Tennisspielerin Elina Switolina.