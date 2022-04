Im vergangenen Jahr bei Olympia, künftig Passempfänger in der NFL: Hürdensprinter Devon Allen hat bei den Philadelphia Eagles unterschrieben.

Köln (SID) - Im vergangenen Jahr noch Vierter bei Olympia, künftig Passempfänger in der NFL: Hürdensprinter Devon Allen hat bei den Philadelphia Eagles einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und strebt eine Karriere im Football an. Dies bestätigte das Team am Freitag.

Allen (27), dem bei Olympia in Tokio nur weniger Hundertstelsekunden zu einer Medaille fehlten, wird der Leichtathletik aber nicht sofort den Rücken kehren. Bei den US-Meisterschaften im Juni und der WM in Eugene im Juli will er nochmal Erfolge abräumen. Anschließend möchte er zu den Eagles stoßen, um sich auf die im September beginnende NFL-Saison einzustimmen.

Allen hatte zu College-Zeiten als Wide Receiver für das Football-Team University of Oregon gespielt, sich dann aber auf seine Leichtathletik-Karriere fokussiert. Den Traum von der NFL aber hatte er zwischenzeitlich nicht begraben, betonte er im Gespräch mit der Zeitung The Oregonian.