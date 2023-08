NBA-Rekordchampion Los Angeles Lakers hat sich mit einem Rekordvertrag die Dienste von Basketballstar Anthony Davis bis 2028 gesichert. Die Lakers verlängerten den bis 2025 laufenden Vertrag mit dem 30-Jährigen vorzeitig um drei Spielzeiten.

Für die finalen drei Saisons erhält Davis insgesamt 186 Millionen Dollar (169 Millionen Euro), im Durchschnitt pro Saison damit 62 Millionen Dollar. Es ist auf das jährliche Gehalt heruntergerechnet die teuerste Vertragsverlängerung der NBA-Geschichte. London-Olympiasieger Davis, achtmaliger Allstar, kassiert in den kommenden beiden Jahren noch vergleichsweise bescheidene insgesamt 84 Millionen Dollar.

Der Power Forward hatte die Lakers in der Corona-Saison 2019/20 mit starken Leistungen an der Seite von "Co-Superstar" LeBron James zum Titel geführt. Unumstritten ist Davis aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit nicht: In den vergangenen drei Saison verpasste er von 236 Spielen der Regular Season stolze 104.

Wie lange das Duo Davis/James noch zusammenspielen wird, ist offen. James, der im Dezember 39 Jahre alt wird, hat nur noch für die Saison 2023/24 einen festen Vertrag sowie eine Spieleroption für die folgende Spielzeit. Der beste Scorer der NBA-Geschichte hatte immer wieder durchblicken lassen, noch mit seinem ältesten Sohn Bronny (18) in einem Team zusammenspielen zu wollen.

Dieser darf sich zur Draft 2024 anmelden - so es denn seine Gesundheit nach seinem dramatischen Herzstillstand Ende Juli erlaubt.