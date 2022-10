Köln (SID) - LeBron James hat der Basketball-Profiliga NBA erneut empfohlen, nach Las Vegas zu expandieren und will möglichst selbst der Klubbesitzer sein. "Ich will irgendwann hier ein Team haben. Das wäre großartig", sagte der Superstar der Los Angeles Lakers am Mittwoch (Ortszeit) nach einem Test in der Spielermetropole gegen die Phoenix Suns (115:119).

Dabei richtete sich der viermalige NBA-Champion direkt an Commissioner Adam Silver. "Also, ich will hier ein Team haben, Adam. Danke", so James. Er wisse zwar, dass der Ligaboss derzeit in Abu Dhabi sei, "aber er liest wahrscheinlich jedes einzelne Interview und Transkript von NBA-Spielern." Der Profi kann diesen Plan rechtlich betrachtet erst nach seinem Karriereende verfolgen.

James hatte bereits im Juni Interesse bekundet, Eigner eines NBA-Teams in Las Vegas zu werden. Der 37-Jährige ist bereits Mitbesitzer des englischen Fußballklubs FC Liverpool und der Baseball-Franchise Boston Red Sox. Neben Las Vegas wird auch Seattle als möglicher neuer NBA-Standort gehandelt. Derzeit ist eine Erweiterung über die 30 aktuellen Mannschaften hinaus allerdings kein Thema.

Gegen Phoenix war James bei der zweiten Niederlage im zweiten Vorbereitungsspiel mit 23 Punkten bester Lakers-Werfer. Erneut fehlte Neuzugang Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft saß bis zuletzt wegen eines fehlenden Visums in Deutschland fest.