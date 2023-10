Nach ihrem Rückzug im Juli kehren die Leipzig Kings im kommenden Jahr nicht in die European League of Football (ELF) zurück.

Nach ihrem Rückzug im Juli kehren die Leipzig Kings im kommenden Jahr nicht in die European League of Football (ELF) zurück. Die Madrid Bravos aus Spanien steigen 2024 als einzige neue Franchise in die Liga ein, damit treten in der nächsten Saison wie zuletzt 17 Teams an. Das gab die ELF am Montag bekannt.

"Es hat sich nichts daran geändert, dass wir vom Standort Leipzig vollauf überzeugt sind und an das Football-Potenzial in der Region glauben. Nach den Erfahrungen in der abgelaufenen Saison werden wir aber nichts übers Knie brechen", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica, "entscheidend ist, dass die Kings wirtschaftlich und sportlich eine mittel- und langfristige Perspektive in der ELF erhalten."

Gründungsmitglied Leipzig hatte sich wegen finanzieller Schwierigkeiten aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. In der Saison 2024, die vierte seit Gründung der Liga, nehmen Klubs aus neun Ländern an - sieben kommen aus Deutschland. Das Finale findet am 22. September 2024 in Gelsenkirchen statt. - Die ELF-Teilnehmer 2024:

Deutschland: Berlin Thunder, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Munich Ravens, Rhein Fire, Stuttgart Surge

Österreich: Raiders Tirol, Vienna Vikings

Spanien: Barcelona Dragons, Madrid Bravos

Ungarn: Fehervar Enthroners

Schweiz: Helvetic Guards

Italien: Milano Seamen

Polen: Panthers Wroclaw

Frankreich: Paris Musketeers

Tschechien: Prague Lions