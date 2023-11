Der zweimalige Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes freut sich auf viel Unterstützung der Chiefs-Fans am Sonntag in Frankfurt. "Ich hab letztes Jahr ein Video aus München gesehen", sagte Mahomes am Freitag und ergänzt: "Da waren so viele Chiefs-Fans, ich freue mich sehr, sie live zu sehen, ich weiß, dass es Chiefs-Kingdom in Deutschland gibt."