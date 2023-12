Basketball-Star Ja Morant hat sich nach 25 Spielen Sperre erfolgreich in der NBA zurückgemeldet.

Basketball-Star Ja Morant hat sich nach 25 Spielen Sperre erfolgreich in der NBA zurückgemeldet. Der 24-Jährige sicherte den Memphis Grizzlies bei ablaufender Uhr einen 115:113-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Mit insgesamt 34 Punkten, acht Rebounds und sechs Assists hatte Morant maßgeblichen Anteil am Erfolg der Grizzlies, die zur Halbzeit noch mit 19 Punkten zurückgelegen hatten.

"Ich habe seit acht Monaten kein Spiel mehr bestritten", sagte Morant dem Fernsehsender TNT. "Ich hatte viel Zeit, eine Menge harter Tage, durch die ich es geschafft habe." Morant war wegen "ligaschädigenden Verhaltens" im Sommer gesperrt worden, nachdem er in Social-Media-Posts mit Waffen zu sehen gewesen war. "Basketball ist mein Leben, das, was ich liebe, eine Therapie für mich, und ich freue mich, zurück zu sein", sagte Morant.

Derweil durchbrach Damian Lillard beim 132:119 der Milwaukee Bucks gegen die San Antonio Spurs durch seine 40 Zähler eine Schallmauer. Als 51. NBA-Spieler knackte der 33-Jährige die Marke von 20.000 Punkten. Teamkollege Giannis Antetokounmpo gelang derweil ein Triple-Double mit elf Punkten, 14 Rebounds und 16 Assists.