Nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Footballstar Aaron Rodgers fordert die NFL-Spielergewerkschaft Naturrasen in allen Arenen der US-Profiliga. "Die Spieler bevorzugen das mit überwältigender Mehrheit und die Daten zeigen eindeutig, dass Gras einfach sicherer ist als Kunstrasen", sagte NFLPA-Geschäftsführer Lloyd Howell.

Rodgers hatte sich am Montag (Ortszeit) bei seinem Debüt für die New York Jets einen Achillessehnenriss zugezogen. Dadurch wurde die ohnehin bestehende Debatte in der Liga über die Spielflächen neu entfacht. Im New Yorker MetLife Stadium liegt ein neuer Belag namens FieldTurf.

"Die Verlegung hochwertiger Naturrasenflächen in allen Stadien ist die einfachste Entscheidung, die die NFL treffen kann", so Howell. "Es ist ein Thema, das bei meinen Teambesuchen ganz oben auf der Liste der Spieler stand und eines, das ich bei der NFL angesprochen habe."

Darius Slay, Cornerback der Philadelphia Eagles, kritisierte den Untergrund in New York nach dem Aus für Rodgers harsch. "MetLife, jeder kennt dieses verdammte Stadion", sagte Slay dem Philadelphia Inquirer: "Sie brauchen echten Rasen. Das ist Müll. Jeder denkt, wir sind Superhelden, aber das sind wir wirklich nicht."